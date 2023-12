Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 37,09 EUR.

Die Infineon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 37,09 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,31 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 175.356 Infineon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,57 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 37,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,72 EUR aus.

Am 15.11.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.143,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.149,00 EUR ausgewiesen.

Am 06.02.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

