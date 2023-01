Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag fester

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 31,84 EUR. Die Infineon-Aktie legte bis auf 31,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 31,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.054.230 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 40,53 EUR markierte der Titel am 13.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,43 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 54,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,320 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,99 EUR aus.

Am 15.11.2022 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,41 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.143,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 37,78 Prozent gesteigert.

Die Infineon-Bilanz für Q1 2023 wird am 02.02.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie fester: Infineon schließt Vertrag mit Resonac für weitere Siliziumkarbid-Wafer

Infineon-Aktie leichter: Infineon schließt Vereinbarung zu Verkauf von Teilen des Geschäft mit HiRel-Gleichspannungswandlern

Analysten sehen bei Infineon-Aktie weniger Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com