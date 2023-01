Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 31,45 EUR. Bei 31,68 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,68 EUR. Der Tagesumsatz der Infineon-Aktie belief sich zuletzt auf 148.796 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2022 auf bis zu 40,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 22,41 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,320 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,99 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 15.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4.143,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.007,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

