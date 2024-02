Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag im Keller

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,5 Prozent auf 32,40 EUR ab.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 5,5 Prozent auf 32,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 32,13 EUR. Bei 33,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 3.040.443 Stück.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,07 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 16,44 Prozent sinken.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,356 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,15 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 06.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,64 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.702,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.951,00 EUR umgesetzt worden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,09 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

