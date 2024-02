Infineon Aktie News: Infineon gibt am Vormittag nach

Infineon im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 33,93 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 33,93 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,70 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,90 EUR. Bisher wurden heute 117.885 Infineon-Aktien gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,69 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 20,22 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,356 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,15 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.951,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.702,00 EUR.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,09 EUR je Infineon-Aktie.

