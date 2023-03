Infineon Aktie News: Infineon am Montagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 5,2 Prozent im Minus bei 33,77 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,56 EUR. Bei 35,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.791.119 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 36,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 8,57 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 63,31 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,09 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Infineon am 02.02.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.951,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.159,00 EUR in den Büchern gestanden.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 02.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com