Infineon Aktie News: Infineon am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 35,32 EUR.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 35,32 EUR. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,42 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 985.024 Stück.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,36 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,355 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,34 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2024 aus.

