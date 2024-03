Infineon Aktie News: Infineon präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Infineon-Kurs

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 35,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.012.490 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 40,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,07 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,355 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,34 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Infineon 3.702,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.951,00 EUR umgesetzt worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 07.05.2024 gerechnet. Infineon dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,08 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX letztendlich steigen

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Gewinne