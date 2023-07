Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag fester

Infineon im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Infineon. Zuletzt stieg die Infineon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 37,99 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 37,99 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Infineon-Aktie bisher bei 38,01 EUR. Bei 37,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 76.088 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 39,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,08 Prozent hinzugewinnen. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,87 EUR. Abschläge von 42,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,59 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,69 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.119,00 EUR – ein Plus von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

