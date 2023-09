Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 32,09 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,09 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 32,01 EUR. Mit einem Wert von 32,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 583.801 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 25,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,87 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,92 EUR für die Infineon-Aktie.

Infineon veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.089,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,58 EUR fest.

