Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 32,11 EUR abwärts.

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 32,11 EUR abwärts. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,11 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.356 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 25,41 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 21,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Am 03.08.2023 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.089,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

