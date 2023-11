Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag auf rotes Terrain

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 29,18 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 29,18 EUR. Die Infineon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,15 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,45 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.068.966 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,03 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,55 EUR je Infineon-Aktie aus.

Infineon veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Infineon ein EPS von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,02 Prozent auf 4.089,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,60 EUR je Aktie belaufen.

