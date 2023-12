Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochvormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 37,34 EUR zu.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 37,34 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 37,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 140.129 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,85 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,83 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 15.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,14 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Infineon wird am 06.02.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 30.01.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 EUR je Infineon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt nachmittags nach

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge