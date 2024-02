Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Vormittag ins Minus

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,48 EUR abwärts.

Die Infineon-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 32,48 EUR abwärts. Der Kurs der Infineon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,47 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.107 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 23,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,356 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,15 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 06.02.2024. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.951,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 13.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

