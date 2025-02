Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Freitagmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 37,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Infineon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 37,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 38,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 37,24 EUR. Bei 37,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 715.356 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 38,81 EUR erreichte der Titel am 14.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 3,00 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,21 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,348 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,81 EUR für die Infineon-Aktie.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2025 1,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Mag-7-Aktien im Fokus: Das sagt Oppenheimer von Goldman Sachs zum DeepSeek-Crash

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in der Gewinnzone

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX