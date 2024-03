Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagmittag verlustreich

So bewegt sich Infineon

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 34,05 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 34,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 33,92 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.259.075 Infineon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 15,45 Prozent niedriger. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,50 Prozent.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,355 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,34 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Infineon am 06.02.2024. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,30 Prozent auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.951,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag leichter

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben