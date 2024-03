Infineon Aktie News: Infineon reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Infineon-Aktie in Grün: Infineon will mit Chips für KI-Server Milliardenumsatz erzielen

Infineon-Aktie dreht ins Plus: Infineon beginnt mit Aktienrückkauf in Millionenhöhe

Verluste in New York: S&P 500 schließt im Minus

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich schwächer

Key Samsung shareholder vote to test South Korea’s commitment to corporate reforms

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Donnerstagshandel im Plus

Heute im Fokus

Fisker prüft wohl Insolvenzantrag. Hapag-Lloyd erwartet weiteren Ergebnisrückgang in 2024. Meyer Burger erleidet heftigen Verlust. Gründer von Under Armour übernimmt wieder Chefposten. Boeing hat keine Unterlagen zu Arbeiten an Rumpf-Fragment. RTL verdient wegen schwachem Werbemarkt weniger. SAF-HOLLAND will Dividende deutlich anheben.