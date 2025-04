Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Infineon

Die Aktie von Infineon zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 26,50 EUR zu.

Das Papier von Infineon legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 26,50 EUR. Bei 26,91 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,76 EUR. Zuletzt wechselten 1.822.451 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 48,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Mit Abgaben von 12,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,369 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,00 EUR angegeben.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Infineon wird am 08.05.2025 gerechnet. Infineon dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Aktien von Infineon und Marvell im Plus: Infineon kauft Automotive-Ethernet-Sparte von Marvell