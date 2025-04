Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Vormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 26,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 26,70 EUR zu. Bei 26,90 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 307.624 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,68 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Infineon-Aktie derzeit noch 13,22 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,369 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,00 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Am 12.05.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie im Blick: Die Konzerngeschichte von Infineon

Infineon-Analyse: Infineon-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Aktien von Infineon und Marvell im Plus: Infineon kauft Automotive-Ethernet-Sparte von Marvell