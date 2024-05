Infineon Aktie News: Anleger greifen bei Infineon am Dienstagmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 37,28 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 37,28 EUR nach oben. Bei 37,34 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,25 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 558.829 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 8,03 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,356 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

