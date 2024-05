Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Infineon. Im XETRA-Handel kam die Infineon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 37,17 EUR.

Die Infineon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 37,17 EUR an der Tafel. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,34 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 36,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.399.262 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,07 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,356 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 44,36 EUR.

Infineon ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,63 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Infineon am 05.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,85 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

