Infineon Aktie News: Infineon legt am Freitagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 38,68 EUR. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,81 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.395.531 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,16 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,24 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 21,87 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,46 Prozent.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,59 EUR.

Infineon ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.119,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.298,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2023 2,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

