Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 33,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 33,10 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 32,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,10 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.424.307 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2022 auf bis zu 21,87 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,51 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.089,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.618,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 15.11.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

