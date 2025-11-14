DAX23.706 -1,4%Est505.658 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.149 -0,5%
Infineon Aktie News: Infineon gibt am Mittag deutlich nach

14.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 34,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
33,86 EUR -1,83 EUR -5,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 5,0 Prozent auf 34,09 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 33,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,41 EUR. Bisher wurden heute 2.511.170 Infineon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. 15,66 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,58 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 12.11.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent auf 3,94 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Infineon-Aktie

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG: Infineon-Aktie erhält Buy

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
09:41Infineon BuyWarburg Research
13.11.2025Infineon OverweightBarclays Capital
13.11.2025Infineon BuyUBS AG
13.11.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
13.11.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
