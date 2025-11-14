Infineon Aktie News: Infineon büßt am Freitagnachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 35,25 EUR abwärts.

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 35,25 EUR. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,74 EUR nach. Bei 35,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.493.272 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (23,17 EUR). Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 34,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,350 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,52 EUR angegeben.

Am 12.11.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Infineon -0,07 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 3,94 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3,92 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,62 EUR fest.

