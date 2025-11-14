Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,0 Prozent auf 35,15 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 35,15 EUR ab. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 35,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 202.386 Infineon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 12,18 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 51,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,350 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,36 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 12.11.2025 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,07 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,92 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2026 1,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

