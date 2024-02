Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Donnerstagmittag fester

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 33,84 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,86 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,29 EUR. Zuletzt wechselten 1.380.632 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 15,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 25,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,356 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,15 EUR.

Infineon ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.702,00 EUR im Vergleich zu 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,09 EUR je Aktie belaufen.

