Infineon Aktie News: Infineon am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Infineon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 33,58 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 33,58 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,89 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 2.005.525 Stück.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 19,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,07 EUR. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 24,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,356 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 45,15 EUR.

Am 06.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.702,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3.951,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.05.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

