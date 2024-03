Infineon Aktie News: Infineon am Freitagmittag mit kräftigen Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Minus bei 32,19 EUR.

Die Infineon-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 32,19 EUR. Im Tief verlor die Infineon-Aktie bis auf 31,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.981.756 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei 40,27 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,355 EUR. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,34 EUR.

Infineon gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Infineon einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 3.702,00 EUR, gegenüber 3.951,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,30 Prozent präsentiert.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Infineon.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

