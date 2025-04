Infineon Aktie News: Infineon macht am Dienstagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 26,93 EUR zu.

Die Infineon-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 26,93 EUR. Die Infineon-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,09 EUR an. Bei 26,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 211.582 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 39,43 EUR. Gewinne von 46,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Infineon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,369 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Infineon 0,350 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,00 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,44 EUR je Aktie gewesen. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,56 EUR je Infineon-Aktie.

