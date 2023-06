Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Infineon

Aktien in diesem Artikel Infineon 38,18 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,8 Prozent auf 38,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 38,49 EUR. Bei 38,77 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 651.534 Infineon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.06.2023 auf bis zu 39,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 1,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (20,68 EUR). Mit Abgaben von 46,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,42 EUR für die Infineon-Aktie aus.

Infineon gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent auf 4.119,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 30.07.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,55 EUR je Infineon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

