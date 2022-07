Infineon Aktie News: Infineon zieht am Freitagmittag an

Die Aktie legte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 23,07 EUR zu. Der Kurs der Infineon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,20 EUR zu. Bei 22,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 870.458 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,85 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 47,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Mit Abgaben von 11,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 38,21 EUR.

Infineon ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,44 EUR gegenüber 0,24 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.298,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.700,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 03.08.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Infineon.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,76 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

