Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Freitagnachmittag ins Minus

Die Aktie von Infineon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Infineon-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 32,49 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 32,49 EUR. Das Tagestief markierte die Infineon-Aktie bei 32,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.058.452 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,87 EUR am 01.10.2022. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 48,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 45,92 EUR.

Infineon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 4.089,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3.618,00 EUR umgesetzt.

Infineon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,58 EUR je Aktie belaufen.

