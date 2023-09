Infineon Aktie News: Infineon zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 33,04 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Infineon-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Die Infineon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,17 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 251.954 Infineon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 40,27 EUR. 21,90 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,87 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 51,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 45,92 EUR.

Am 03.08.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 4.089,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.618,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,02 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Infineon am 15.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 2,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

