Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag im Ausverkauf

Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 5,3 Prozent auf 30,12 EUR. Die Infineon-Aktie sank bis auf 30,08 EUR. Bei 31,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.573.441 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 41,42 EUR. Gewinne von 27,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Infineon-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,320 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,600 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 15.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.143,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.007,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Infineon dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Infineon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images