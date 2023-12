Infineon Aktie News: Infineon zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 39,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 39,21 EUR. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 39,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.563.448 Infineon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,27 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,83 EUR aus.

Am 15.11.2023 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.149,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.143,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.01.2025 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Börse Europa in Grün: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt am Donnerstagmittag