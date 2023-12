Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,49 EUR.

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 38,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Infineon-Aktie sogar auf 39,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.919.983 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,27 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,07 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,67 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,83 EUR an.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.149,00 EUR im Vergleich zu 4.143,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Infineon-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,37 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

