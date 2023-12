Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Infineon. Das Papier von Infineon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 38,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 38,78 EUR. Bei 39,00 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 38,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 284.606 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 40,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Infineon-Aktie derzeit noch 3,86 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit Abgaben von 30,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 45,83 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.149,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.143,00 EUR in den Büchern standen.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Infineon.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,37 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

