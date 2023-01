Infineon Aktie News: Anleger schicken Infineon am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 04:22 Uhr ging es für die Infineon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 31,69 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Infineon-Aktie bei 31,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,00 EUR. Von der Infineon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 976.501 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 40,07 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 20,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (20,68 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,600 EUR. Im Vorjahr erhielten Infineon-Aktionäre 0,320 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,99 EUR je Infineon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 15.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.143,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 37,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.007,00 EUR umsetzen können.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,11 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

