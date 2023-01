Infineon Aktie News: Infineon am Montagvormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 31,85 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 32,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85.155 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 40,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 20,53 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit Abgaben von 54,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,320 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,600 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,99 EUR je Infineon-Aktie aus.

Am 15.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 4.143,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.007,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.02.2024.

In der Infineon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

