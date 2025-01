Infineon Aktie News: Infineon zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Infineon-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 33,69 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 33,69 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Infineon-Aktie bei 34,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.081.078 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 13.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,81 EUR. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 13,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,48 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,348 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,22 EUR je Infineon-Aktie an.

Am 12.11.2024 legte Infineon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 10.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

