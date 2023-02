Infineon Aktie News: Infineon verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:07:00 Uhr um 0,8 Prozent auf 35,94 EUR ab. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 35,79 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 1.887.364 Stück.

Bei einem Wert von 36,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 2,69 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Infineon-Aktie mit einem Verlust von 73,81 Prozent wieder erreichen.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,600 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Infineon-Aktie im Durchschnitt mit 41,47 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 02.02.2023. Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.951,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.159,00 EUR umgesetzt worden waren.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com