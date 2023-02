Infineon Aktie News: Infineon macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Um 09:06:58 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 36,51 EUR zu. Bei 36,69 EUR erreichte die Infineon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 144.493 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,93 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 1,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,68 EUR am 05.07.2022. Der aktuelle Kurs der Infineon-Aktie ist somit 76,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,320 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,600 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,47 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 02.02.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.951,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.159,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,23 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

