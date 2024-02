Infineon Aktie News: Infineon tendiert am Mittag nordwärts

Blick auf Infineon-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 33,83 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Infineon-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 33,83 EUR. Die Infineon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,01 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 710.311 Infineon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 40,27 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 19,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 27,07 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,356 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,15 EUR je Infineon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 06.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.951,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.702,00 EUR.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2024 2,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind