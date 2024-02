Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 33,10 EUR abwärts.

Das Papier von Infineon befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 33,10 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Infineon-Aktie bis auf 33,10 EUR. Mit einem Wert von 33,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.037.676 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 40,27 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 21,66 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 27,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 22,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,356 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,15 EUR.

Am 06.02.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.702,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.951,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Infineon am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Infineon rechnen Experten am 13.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Infineon einen Gewinn von 2,09 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag im Aufwind