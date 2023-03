Infineon Aktie News: Infineon zieht am Nachmittag an

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Infineon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 33,55 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 34,09 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 33,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.513.806 Infineon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 36,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Infineon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.07.2022 bei 20,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 62,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,09 EUR an.

Infineon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.951,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.159,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 04.05.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Infineon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,23 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie fest: Infineon trifft Liefervereinbarung für Mikrocontroller mit UMC

Infineon-Aktie im Plus: Infineon übernimmt kanadischen Konzern Gan Systems

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images