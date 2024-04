Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagvormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Infineon gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 31,69 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 31,69 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Infineon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,52 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 224.774 Infineon-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,27 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 27,07 EUR. Mit Abgaben von 14,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Infineon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,355 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 44,68 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 06.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.702,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.951,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Infineon Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 13.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2024 2,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

