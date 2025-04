Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Infineon. Die Infineon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 26,45 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 26,45 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 26,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,52 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.967.909 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,43 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Infineon-Aktie somit 32,93 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 23,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie.

Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,369 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,00 EUR.

Infineon ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,44 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 3,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Neutral-Bewertung bekannt

Chipaktien wie Infineon, AIXTRON und ASML im Aufwind: Markt reagiert auf temporäre Zoll-Ausnahmen

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingefahren