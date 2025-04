Infineon Aktie News: Infineon verbilligt sich am Mittwochvormittag

Kurs der Infineon

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 26,41 EUR.

Das Papier von Infineon befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 26,41 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,40 EUR nach. Bei 26,52 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 211.617 Infineon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,30 Prozent. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,350 EUR an Infineon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,369 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,00 EUR.

Infineon gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Infineon-Bilanz für Q2 2025 wird am 08.05.2025 erwartet. Am 12.05.2026 wird Infineon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,55 EUR je Infineon-Aktie.

