Infineon Aktie News: Infineon am Vormittag fester

Um 09:05 Uhr sprang die Infineon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 33,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die Infineon-Aktie bei 33,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 33,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 118.817 Infineon-Aktien.

Bei 37,97 EUR erreichte der Titel am 30.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,17 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2022 auf bis zu 20,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,92 Prozent würde die Infineon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 44,42 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Infineon am 04.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,69 EUR gegenüber 0,44 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Infineon im vergangenen Quartal 4.119,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Infineon 3.298,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Infineon am 03.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,55 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Infineon